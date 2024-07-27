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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder İçin Büyük Yatırım Yaptıklarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder'e yapılan 2.687 milyar liralık yatırıma dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder İçin Büyük Yatırım Yaptıklarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayder'de gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Yatırımların Detayları

Erdoğan, “Güncel rakamlarla Ayder'e toplam 2 milyar 687 milyon lira değerinde bir yatırım yaparak, bu bölgenin eski güzelliğine kavuşturulmasını sağladık.” şeklinde konuştu.

Bu noktada, bölgenin turizm destinasyonu olarak önemine vurgu yapan Erdoğan, Ayder’in ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunacak projelerin devam edeceğini belirtti.

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