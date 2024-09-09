Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşenur Ezgi İçin Hukuki Mücadeleye Devam Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemlerde yaşanan olaylar üzerine dikkat çekti.

Ayşenur Ezgi'nin Hakkı İçin Mücadele

Erdoğan, "Ayşenur Ezgi'nin kanının yerde kalmaması için gereken her hukuki adımı kararlılıkla atacağız" dedi.

Adalet Divanı'na Başvuru Cumhurbaşkanı, İsrail ile olan mücadelenin süreceğini ve bu konuda Adalet Divanı'na başvuracaklarını da vurguladı.

Bu açıklama, Türkiye'nin uluslararası platformda hak arama çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.