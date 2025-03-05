Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i Resmi Törenle Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i Karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi bir törenle karşıladı. Aliyev, Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattının açılış töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.

Resmi Tören Detayları

Trump, Aliyev'i Külliye'nin giriş kapısında sıcacık bir ilgiyle karşıladı. Törenin ardından, Erdoğan ve Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının önünde merdivenlerde fotoğraf çektirerek tarihi anları ölümsüzleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.