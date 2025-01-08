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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Erdoğan ve Aliyev arasındaki telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 19:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Arasında Önemli Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşme, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel konuların tartışıldığı önemli bir buluşma olarak öne çıktı.

İkili İşbirliğine Vurgu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın 'iki devlet, tek millet' anlayışı çerçevesinde işbirliğini her alanda geliştirmeye devam edeceğini vurguladı.

Kalıcı Barış Mesajı

Erdoğan, Türkiye'nin Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasına yönelik desteğinin tam olduğunu belirtti ve her zaman Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

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