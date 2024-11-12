DOLAR
34,36 -0,16%
EURO
36,49 0,3%
ALTIN
2.880,48 0,52%
BITCOIN
2.990.822,33 -0,16%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan Ankara'ya Döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP29 temaslarını tamamlayıp Bakü'den ayrılarak Türkiye'ye döndü.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 17:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan Ankara'ya Döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ndeki temaslarını başarıyla tamamlayarak ülkemize dönmek üzere hareket etti.

Erdoğan, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan özel uçak "CAN" ile Türkiye Saati ile 17.00'de Ankara'ya doğru yola çıktı. Uğurlama töreninde Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, eşi Leyla Bağcı, Azerbaycan Görev Gücü Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay ve Askeri Ataşe Tuğgeneral Gaffar Gören yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor
2
İzmir'de 5 Kardeşi Kaybeden Anne Adliyeye Sevk Edildi
3
Belçika'da Hükümet Krizi Devam Ediyor
4
CHP'lilerin Esenyurt Belediyesi Önündeki Protestosu Devam Ediyor
5
TBMM'de İzmir'deki Yangın ve Ekonomik Sorunlar Tartışıldı
6
İspanya Başbakanı Sanchez COP29'da İklim Krizine Dikkat Çekti
7
DP'li Altıntaş'tan 9. Yargı Paketi Değerlendirmesi

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak