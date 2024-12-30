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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Başarılı Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 14:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Başarılı Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin detayları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Görüşmede, Türkiye-BAE ikili ilişkileri, Suriye ve Filistin'deki güncel duruma dair gelişmeler ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Erdoğan, Suriye'de farklı etnik ve dini grupların bir arada barış içerisinde yaşamalarının sağlanmasının önemini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin Suriye’de faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütünün bölgede Kürtlerin temsilcisi olarak görülmesini asla kabul etmeyeceğini belirtti. DEAŞ’ın Suriye’deki kargaşadan faydalanmaması ve İsrail'in durumu istismar ederek Suriye'deki yeni sürecin aleyhine hareket etmemesi gerektiği konularına dikkat çekti.

Öte yandan, Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'de devam eden katliamların sona erdirilmesi için kararlılıkla mücadele edeceğini ifade etti.

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