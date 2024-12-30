Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Stratejik İletişimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde önemli konuları masaya yatırdı.

Görüşmede Ele Alınan Konular

Görüşme sırasında, iki ülke arasındaki ilişkiler, Suriye ve Filistin’deki son durum ile bölgesel ve küresel meseleler detaylı bir şekilde değerlendirildi. Her iki lider, ülkelerinin işbirliğini güçlendirme ve karşılıklı çıkarlar doğrultusunda adım atma kararlılığını vurguladı.

Bu tür diplomatik görüşmeler, Türkiye'nin dış politikadaki aktif rolünü pekiştirirken, aynı zamanda BAE ile ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlamaktadır.