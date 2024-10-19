Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlarıyla Önemli Toplantı Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlarıyla Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile bir araya geldi. Kabul, İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmenin detaylarını sosyal medya üzerinden duyurdu. Altun'un açıklamasında, "Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız, son günlerde kamuoyunun gündeminde yer alan ve kendisinin de yakından takip ettiği konularla ilgili bakanlarımızdan detaylı bilgi aldı" ifadeleri yer aldı.