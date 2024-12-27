DOLAR
35,21 -0,22%
EURO
36,71 -0,02%
ALTIN
2.981,88 -0,13%
BITCOIN
3.367.461,94 -0,04%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde Konuşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 02:52
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 02:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde Konuşacak

Erdoğan, Balıkesir'de AK Parti İl Kongresi'ne Katılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15.00'te Balıkesir'de gerçekleştirilecek olan AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak. Bu önemli kongrede Erdoğan, partisinin geleceği ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Detaylar ve Beklentiler

Balıkesir'de düzenlenecek kongre, AK Parti için stratejik bir öneme sahip. Politika ve yönetim konularında yeniliklerin konuşulacağı bu buluşma, partinin yerel ve genel seçim çalışmalarına güç katacak.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail ve Yemen'e Kınama
2
'Filistin'e destek' yaptırımı! 'Çığlık 7' filminden kovuldular
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde Konuşacak
4
Libya STK'ları Gazze'de 'Ömer Muhtar Çadır Kenti' Kurdu
5
Hatay'da 1284 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
6
Eski Asker Josephine Guilbeau, Kongre'yi Gazze'deki Soykırıma Ortak Olmakla Suçladı
7
TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Dijital Tehditleri Masaya Yatırdı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor