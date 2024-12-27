Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki Kaza Sonrası Yaralı Öğrencileri Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de meydana gelen okul servisi ve tır çarpışması sonrası yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti. Kazada toplam 28 kişi yaralanmıştı.

Erdoğan, Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi ardından Atatürk Şehir Hastanesi'ne geçti. Burada, önceki gün yaşanan kazada yaralanan öğrencilerle bir araya geldi ve onların durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı öğrencilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, hastane çalışanlarıyla da hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.