DOLAR
35,18 -0,17%
EURO
36,68 0,22%
ALTIN
2.960,31 0,58%
BITCOIN
3.312.604,42 1,49%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki Kaza Sonrası Yaralı Öğrencileri Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de okul servisi kazasında yaralanan öğrencileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 19:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki Kaza Sonrası Yaralı Öğrencileri Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de meydana gelen okul servisi ve tır çarpışması sonrası yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti. Kazada toplam 28 kişi yaralanmıştı.

Erdoğan, Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi ardından Atatürk Şehir Hastanesi'ne geçti. Burada, önceki gün yaşanan kazada yaralanan öğrencilerle bir araya geldi ve onların durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı öğrencilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, hastane çalışanlarıyla da hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

İLGİLİ HABERLER

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları İçin Yardım Limiti 300 Milyon Lira Olarak Belirlendi
2
ABD'den Azerbaycan Uçağının Düşüşüne İlişkin Önemli Açıklama
3
Narin Güran Cinayeti Davasında Enes Güran'dan Çarpıcı Savunma
4
Hukukçular Derneği'nden 'Adalet Aranıyor' Belgeseli Gösterimi
5
Samsun'da 'Sağlıklı Yaşam Mümkün mü' Konferansı Düzenlendi
6
İzmir'de Trajik Kazada Hayatını Kaybeden Liseli Yağmur Özçelebi'nin Müzikal Anıları
7
Akar: Türkiye Uluslararası Arenada Özne Haline Geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi