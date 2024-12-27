Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki Patlama Mağdurlarının Ailelerini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Patlama Mağdurlarının Ailelerini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde bulunan mühimmat fabrikasında meydana gelen trajik patlama ve çöküşte hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti.

Bir dizi etkinlik ve AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi için Balıkesir'de bulunan Erdoğan, hayatını kaybedenlerden Muhammet Ergin, Enes Kırmızı ve Özlem Özçakır'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Bu ziyarette Erdoğan, yaşanan acının derinliğini vurgulayarak ailelere destek olmayı amaçladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden Muhammet Ergin ve Enes Kırmızı'nın ailelerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden Muhammet Ergin ve Enes Kırmızı'nın ailelerini ziyaret etti.