DOLAR
35,22 -0,15%
EURO
36,77 0,02%
ALTIN
2.961,2 0,55%
BITCOIN
3.368.119,92 -0,05%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki Patlama Mağdurlarının Ailelerini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlama sonrası hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki Patlama Mağdurlarının Ailelerini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Patlama Mağdurlarının Ailelerini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde bulunan mühimmat fabrikasında meydana gelen trajik patlama ve çöküşte hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti.

Bir dizi etkinlik ve AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi için Balıkesir'de bulunan Erdoğan, hayatını kaybedenlerden Muhammet Ergin, Enes Kırmızı ve Özlem Özçakır'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Bu ziyarette Erdoğan, yaşanan acının derinliğini vurgulayarak ailelere destek olmayı amaçladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden Muhammet Ergin ve Enes Kırmızı'nın ailelerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden Muhammet Ergin ve Enes Kırmızı'nın ailelerini ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Kızılay Elmadağ’da 'İbrahim Özdemir Sevgi Butiği' Açtı
2
Yemen'in Hudeyde Limanı ve Sana Havalimanı Yeniden Faaliyette
3
MKE'nin Yeni Nesil Keskin Nişancı Tüfeği: MKE-408 Tanıtıldı
4
Çorum Barosu Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı
5
CHP'li Bağcıoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı
6
Özgür Özel: "Suriye'nin İstikrarı İçin Avrupa Birliği ile İş Birliği Gerekiyor"
7
Erdoğan Balıkesir'de Konuştu: 'Baas Rejimi Düştü, Yasını Sadece Ana Muhalefet Tutuyor'

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi