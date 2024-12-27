Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir İl Kongresi'nde Vizyon ve Yatırımları Açıkladı

Erdoğan'dan Güçlü Mesajlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Birlikten, beraberlikten ayrılmadan, hizmet siyasetinde en küçük taviz vermeden inşallah yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Balıkesir'e Yeni Yatırımlar

Erdoğan, Balıkesir'e kurulan Bandırma 17 Eylül Üniversitesinin önemine değinerek, şehirde toplamda 2 bin 632 yatak kapasiteli 35 hastanenin yapıldığını belirtti. Atatürk Şehir Hastanesi ve Edremit Devlet Hastanesi gibi önemli sağlık projelerinin inşasında dikkate değer ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

Çevre ve Şehircilikte Gelişmeler

Balıkesir'de 10 millet bahçesi kazandırdıklarını söyleyen Erdoğan, %7'sinin tamamlandığını ve Sındırgı ile Bigadiç'te yeni millet bahçeleri inşaatının sürdüğünü belirtti. Ayrıca, Marmara Avşa Millet Bahçesi için yer seçimi çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Ulaştırma Projeleri

Ulaştırma alanında Balıkesir'in, Bursa, Yalova ve İzmir gibi şehirlere olan bağlantıları güçlendirildi. Erdoğan, "Balıkesir'de hiç otoyol yoktu. Türkiye'nin en uzun otoyolu olan İstanbul-İzmir Otoyolu kapsamında inşa ettik." sözleriyle yapılan yolların önemini vurguladı. Ayrıca, 19 karayolu projesinin hala devam ettiğini ifade etti.

Havalimanı ve Sulama Projeleri

Koca Seyit Havalimanı'nın yolcu kapasitesini 3 milyona çıkaran Erdoğan, Almanya ile yapılan seferlere ve İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na olan bağlantılara dikkat çekti. Ayrıca, Balıkesir'e 31 baraj ve 25 gölet inşa edildiği bilgisini verdi.

Yatırım Değerleri ve Hedefler

Toplam depolama kapasitesi 42 milyon metreküp olan Kepsut Barajı inşaat çalışmalarına devam edildiğini belirten Erdoğan, "Barajın sulama tesisini de tamamlayınca 25 bin 60 dekar tarım arazisi sulanacak," dedi.

AK Parti'ye Teşekkür ve Yeni Yönetim

Erdoğan son olarak, AK Parti Balıkesir İl Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını dileyerek, bugüne kadar AK Parti'ye emek verenlere teşekkür etti ve yeni yönetime başarılar diledi. Kongrede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve AK Parti genel başkan yardımcıları da konuşmalar yaptı.