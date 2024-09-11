Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Temennisinde Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güncel bir basın toplantısında, Ukrayna'daki savaşı değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Bağımsızlığı Öncelikli

Erdoğan, "Savaşın sona ermesi için Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı temelinde adil ve kalıcı bir barış sağlanması en büyük temennimizdir" şeklinde ifadelerde bulundu. Bu yorum

Ukrayna'daki çatışmaların tehlikelerinin arttığı bir dönemde, Cumhurbaşkanı'nın barış odaklı yaklaşımı dikkat çekti.