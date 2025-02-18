Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Barışın Kaybedeni Olmaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında barış umudunu vurguladı, 'Tüm dünya barışı bekliyor' dedi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 17:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Barışın Kaybedeni Olmaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, barışın herkes için hayati önem taşıdığını belirterek, "Barışın kaybedeni olmaz. Şu anda tüm dünya Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşta artık barışı bekliyor" ifadelerini kullandı.

Savaşın Getirdiği Zorluklar

Erdoğan, savaşın yarattığı olumsuz etkilerin sadece iki ülkeyle sınırlı kalmadığını, dünya genelinde huzursuzluğa yol açtığını vurguladı. Bu bağlamda, uluslararası toplumun barış için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin barış arayışındaki rolünü ve uluslararası platformda savaşın sona erdirilmesi adına yapacağı katkıları ön plana çıkarıyor.

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