Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi Açılışında Futbolun Önemi Üzerine Değerlendirmelerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi Açılışında Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Mahmut Tekdemir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı'nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Açılışta yaptığı konuşmada, futbola olan husumetin ve holiganlığın sporun ruhuna olumsuz etkiler yarattığını vurguladı.

Futbolun Birleştirici Rolü

"Hangi sebeple olursa olsun, futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir." ifadelerini kullanan Erdoğan, Türk milletine güzel futbol resitalleri yaşatacak tüm kulüplere inancını dile getirdi.

Spor Altyapısında Büyük Yatırımlar

Cumhurbaşkanı, son 22 yılda Türk sporuna sağlanan desteği hatırlatarak, Türkiye genelinde spor tesislerinin sayısını artırdıklarını belirtti. "2002 yılında 595 futbol sahası varken, bu rakamı 1365'e çıkardık. Ayrıca 277 olan stat sayımızı 346'ya yükselttik," dedi.

Mali Sürdürülebilirlik ve Gelecek Hedefleri

Erdoğan, Türk futbolunun mali sürdürülebilirliği noktasında çok çalışma vurgusu yaptı ve zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti. "Başarılarımızın kalıcı olması için sadece çalışmak değil, zihniyet değişikliği de gerekmekte," dedi.

Gençlere Yapılan Yatırımlar

Erdoğan, gençlerin geleceğine yatırım yapmanın önemine değinerek, "Kendi gençlerimize güvenmeli ve onların geleceğine yatırım yapmaktan asla vazgeçmemeliyiz," şeklinde konuştu. Ayrıca, UEFA'nın yıldız futbolcularının yanı sıra, Türk gençlerinin de daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Başakşehir Futbol Akademisi'ne Vefa

Açılışta, Mahmut Tekdemir'in adının verilmesinin bir vefa örneği olduğunu belirten Erdoğan, akademiyi Türk futboluna uzun vadeli faydalar sağlayacak bir adım olarak gördüğünü ifade etti.

Katılımcılar ve Notlar

Programda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, kulüp başkanları ve spor camiasından birçok kişi yer aldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Erdoğan, katılımcılarla birlikte akademiyi gezdi ve futbolcularla sohbet etti.