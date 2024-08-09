Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi'nin Açılışında Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açılışta Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı'nın açılışında önemli ifadelerde bulundu. Erdoğan, akademinin Türk futboluna yeni bir soluk kazandıracağını ifade ederek, “Futbol Akademisi'nin de hizmete girmesiyle İstanbul Başakşehir'in başarı grafiği inşallah daha da yükselecektir.” dedi.

Açılış Programının Detayları

Açılış programında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve spor camiasından birçok isim katıldı. Erdoğan, toplantıya katılan tüm yöneticileri ve sporcuları en kalbi duygularla selamladığını belirtti. “Bugün Başakşehir Futbol Kulübü'müz, gençlerimiz ve Türk futbolu açısından çok önemli bir projeyi hayata geçirmenin bahtiyarlığını bizlere yaşatıyor.” diye ekledi.

Akademinin Yetenek Geliştirmeye Katkısı

Futbol akademisinin toplam 330 bin metrekarelik bir alanı kapsadığını belirten Erdoğan, 65 bin metrekarelik tesis alanında birçok önemli donatının bulunduğunu vurguladı. “Bu muhteşem eser, üst düzey bir futbol eğitimi için her şeyin düşünüldüğü bir ortam sunuyor.” ifadelerini kullandı.

Başarılar ve Hedefler

Erdoğan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün son on yıl içinde kendine özgü başarılar elde ettiğini belirtti. Kulübün Kovid salgını döneminde Süper Lig şampiyonu olmasının yanı sıra, Avrupa kupalarında da Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini hatırlattı. “Kısa sürede taraftarlarının desteğini kazanan kulübü tebrik ediyorum.” dedi.

Gelecek İçin Umut

Cumhurbaşkanı, sporun her alanında başarıların artırılması adına kararlı olduğunu vurgulayarak, Türk futbolunun geleceği için umut dolu mesajlar verdi. “Bu vesileyle yeni sezonun tüm takımlarımıza başarılar getirmesini diliyorum.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğin Yıldızları Başakşehir’de Parlıyor" mottosuyla inşa edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Mahmut Tekdemir Futbol Akademisi ile Kupa Meydanı'nın açılış programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğin Yıldızları Başakşehir’de Parlıyor" mottosuyla inşa edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Mahmut Tekdemir Futbol Akademisi ile Kupa Meydanı'nın açılış programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğin Yıldızları Başakşehir’de Parlıyor" mottosuyla inşa edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Mahmut Tekdemir Futbol Akademisi ile Kupa Meydanı'nın açılış programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğin Yıldızları Başakşehir’de Parlıyor" mottosuyla inşa edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Mahmut Tekdemir Futbol Akademisi ile Kupa Meydanı'nın açılış programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğin Yıldızları Başakşehir’de Parlıyor" mottosuyla inşa edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Mahmut Tekdemir Futbol Akademisi ile Kupa Meydanı'nın açılış programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğin Yıldızları Başakşehir’de Parlıyor" mottosuyla inşa edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Mahmut Tekdemir Futbol Akademisi ile Kupa Meydanı'nın açılış programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğin Yıldızları Başakşehir’de Parlıyor" mottosuyla inşa edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Mahmut Tekdemir Futbol Akademisi ile Kupa Meydanı'nın açılış programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğin Yıldızları Başakşehir’de Parlıyor" mottosuyla inşa edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Mahmut Tekdemir Futbol Akademisi ile Kupa Meydanı'nın açılış programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğin Yıldızları Başakşehir’de Parlıyor" mottosuyla inşa edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Mahmut Tekdemir Futbol Akademisi ile Kupa Meydanı'nın açılış programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğin Yıldızları Başakşehir’de Parlıyor" mottosuyla inşa edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Mahmut Tekdemir Futbol Akademisi ile Kupa Meydanı'nın açılış programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğin Yıldızları Başakşehir’de Parlıyor" mottosuyla inşa edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Mahmut Tekdemir Futbol Akademisi ile Kupa Meydanı'nın açılış programına katıldı.