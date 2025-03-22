Cumhurbaşkanı Erdoğan: Basın Yayın Kuruluşlarına Açık Tehditler Söz Konusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın yayın kuruluşlarına yönelik tehditlerin ruh hali üzerinde etkili olduğuna dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 20:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Basın Yayın Kuruluşlarına Açık Tehditler Söz Konusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basın Yayın Kuruluşlarına Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın yayın kuruluşlarının tehdit edilmesinin, içinde bulunulan ruh halini gözler önüne serdiğini vurguladı. Bu açıklamasıyla, basın özgürlüğüne yönelik artan baskılara dikkat çekti.

Tehditlerin Yansıması

Erdoğan, yapılan tehditlerin sadece medyayı değil, genel kamuoyunu da olumsuz etkileyebileceğini belirterek, bu tür davranışların demokrasinin temel unsurlarına zıt olduğunu ifade etti.

Bu sözleriyle Erdoğan, toplumun bilgi alma özgürlüğüne vurgu yaptı ve basının bağımsızlık gücünün önemini bir kez daha hatırlatmak istedi.

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