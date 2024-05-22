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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı'nın tutumu, Filistin'deki katliamları önleyemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde Batı'nın Netanyahu'yu desteklemesine tepki göstererek, Filistin'deki soykırımı sert bir dille eleştirdi ve İsrail'in uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 22:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı'nın tutumu, Filistin'deki katliamları önleyemez"

Erdoğan'dan Batı'ya İsrail tepkisi: Netanyahu'nun arkasında durdukça katliamlar bitme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde Batı'nın Netanyahu'yu desteklemesine sert tepki gösterdi. Konuşmasında Filistin'deki soykırıma dikkat çeken Erdoğan, İsrail'in uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki Soykırıma Karşı Çıkış

Erdoğan, konuşmasında Gazze'deki soykırıma ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son 229 günde yaşanan acı olayları dile getiren Erdoğan, tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de son asrın en hoyrat soykırımlarından birinin işlendiğini belirtti. Binlerce çocuğun katledildiği, on binlerce kişinin şehit edildiği ve Gazze'nin neredeyse tamamının enkaza döndüğüne dikkat çekti.

Batı'nın Tutumu Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'nın Netanyahu'yu desteklemesine de sert tepki gösterdi. Batılı güçlerin, Netanyahu'nun arkasında durduğu sürece Filistin'deki katliamların önüne geçilemeyeceğini savundu. Bu tutumun yeni çatışmalara gebe olduğunu ifade ederek, Batı'yı Filistin'deki zulme karşı net bir tavır almaya çağırdı.

İsrail'in Hesap Vermesi Gerekiyor

Erdoğan, İsrail'in Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği insanlık suçlarının hesabının hukuk önünde sorulması gerektiğini vurguladı. İsrail'in, uluslararası toplum tarafından korunmaya devam ettiğine dikkat çekerek, uluslararası alanda yapılan girişimleri desteklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını Filistinli kardeşlerine destek mesajlarıyla sonlandırdı. Filistin halkının verdiği mücadeleyi ve dik duruşunu takdirle karşıladığını belirten Erdoğan, İsrail'in zulmüne boyun eğmeyen Filistinlilere selam gönderdi. İsrail'in işlediği suçların bir an önce durdurulması ve soykırımcıların adalet önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

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