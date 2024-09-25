Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batılı Ülkeler İsrail'e Karşı Sessiz Kalıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta düzenlenen BM 79. Genel Kurulu sırasında yaptığı açıklamalarda, ABD’nin İsrail’e olan tutumunu eleştirdi.

Batılı Ülkelerin Sessizliği

Erdoğan, "Maalesef birçok Batılı ülke, İsrail karşısında sessiz kalmaya devam ediyor ve İsrail'e karşı bir tutum geliştirmediler. NATO müttefikleri arasında da İsrail'in yanında duran ülkeler var. Şu an ABD'deyiz ve ABD'de bu ülkelerden biri," ifadelerini kullandı.

ABD'nin Çelişkili Tutumu

ABD Başkanı Joe Biden’ın, İsrail’i eleştirmesine rağmen farklı şekillerde destek verdiğini belirten Erdoğan, ABD’nin İsrail’e silah ve mühimmat sağladığını, yine destek amacıyla Akdeniz’e uçak gemisi gönderdiğini hatırlattı.

Türkiye-Rusya İlişkileri

Röportajında Türkiye-Rusya ilişkilerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ile ilişkilerimiz, siyasi, ekonomik, kültürel ve savunma sanayi alanında çok boyutlu. İki ülke arasındaki dayanışma ve ekonomik işbirliği her gün büyümeye devam ediyor," dedi.

Gelecek Seçimlerle İlgili Mesaj

ABD'deki seçimlerle ilgili bir soruya Türkiye’nin işbirliğinin devam edeceği mesajını veren Erdoğan, "Ülkeleri idare edenlerin farklı düşünmesi mümkün değil. Küresel düzeyde ABD'nin tutumu net, Rusya'nın tutumu net. Tüm yönetimlerle ilişkilerimizi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz," şeklinde konuştu.