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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediyelerin Borçlarına Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belediyelerin borç tahsiline başlayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 12:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediyelerin Borçlarına Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelerin mali durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız, belediyelerin borçlarının kaynağında tahsilat işlemlerine başlayacak. Milletin varlığını farklı alanlarda israf etmesine müsaade edemeyiz," ifadelerini kullandı.

Belediye Borçlarının Yönetimi

Bu duyuru, yerel yönetimlerin bütçe disiplinine uyum sağlaması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Erdoğan, daha önceki konuşmalarında da mali istikrarın önemine vurgu yapmıştı. Mali Disiplin Uyarısı

Erdoğan, "Kaynakların doğru kullanılmasını sağlamalıyız. Bu, gelecekte daha güçlü bir Türkiye için şart," diyerek, belediye yönetimlerinden de daha hesap verebilir ve şeffaf bir yaklaşım beklediklerini belirtti.

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