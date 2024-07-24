Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediyelerin Borçlarını ve Muhalefeti Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Belediyelere İlişkin Açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, belediyelerin borçlarının tahsilatına yönelik harekete geçeceğini belirtti.

"Suyun Ucuzlatılmasından Borç Artışına"

Erdoğan, muhalefetin 4-5 ay öncesinde suyun ucuzlatılması vaadinde bulunduğunu, ancak şimdi suya büyük oranlarda zam yaptığını hatırlattı. “Şu anda bu borçların tahsiline başlayacaktır. Kamu hizmetlerinde fahiş artışlar yapılıyor,” dedi.

Muhalefetin Riyakarlığı

Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, “Meydanlarda bol keseden para dağıtanlar, emeklileri kapılarına dahi yaklaştırmıyor,” sözleriyle karşı tarafa mesaj gönderdi. Muhalefetin vaat ettikleri ile yaptıkları arasındaki çelişi ortaya koydu.

"Seçimden Sonra Verilen Sözler Rafa Kalktı"

Sandıkta verilen görevleri yerine getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, “Biz bu milletin emanetine laik olmak için çabalıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Emeklilere Yönelik İyileştirmeler

Erdoğan, emekliler için yaptıkları iyileştirmeleri de sıraladı. “En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya yükselttik,” dedi. Son iki yılda emekli maaşlarının arttığını belirtirken, 2024'te daha fazla artış yapılacağına vurgu yaptı.

Hükümetin Çalışmaları ve Hedefleri

Cumhurbaşkanı, 14 Mayıs 2023’teki seçimlerin ardından Meclis' in yoğun bir tempoyla çalıştığını ve birçok kanunun çıkartıldığını ifade etti. Halkın ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmek için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Erdoğan, konuşmasının sonunda, Türkiye'nin popülizm bataklığına yeniden düşmemek için dikkatli olacaklarını ve halkın refahını kalıcı olarak artırmayı hedeflediklerini belirtti.