Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berat Kandili'ni Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Erdoğan, bu özel gecenin anlamına değindi.

Kandil Mesajı ve Temennileri

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Berat'ını tebrik ediyorum. Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği bu mübarek gecenin Gazzeli, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."