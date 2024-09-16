Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Açılış Töreninde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Önemli Bir Etkinlikte

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı olarak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Törenine katılacak.

Etkinlik Programı

Etkinlik programı, 14:00'te başlayacak ve devamında Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. Bu önemli etkinlikleri takip etmek üzere basın mensuplarının da hazır bulunması bekleniyor.

Ankara'da gerçekleştirilecek bu iki önemli etkinlik, Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ve yargı sistemindeki modernizasyon çabalarını desteklemek amacıyla düzenleniyor.