Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'ı Eleştirdi: Savaşı Körüklemekle Suçladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki son gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, bir basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden'ın savaşla ilgili yaptığı açıklamalarına tepki gösterdi.

Savaşın Yayılması Tehdidi

Erdoğan, Biden'ın açıklamalarının 'savaşı körüklemek, hiç bitmemesini, hatta yayılmasını sağlamak için yapılmış bir hamle' olduğunu ifade etti. Bu durumun uluslararası barışa zarar vereceğini vurguladı.

Bu açıklamalar, Türkiye’nin savaş konusundaki tutumunu ve diplomatik çabalarını gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi yoluyla çözüm yollarının bulunması gerektiğine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.