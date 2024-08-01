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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile Görüşmesinde Ortadoğu'daki Gelişmeleri Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile olan görüşmesinde Netanyahu yönetimini eleştirdi ve ABD Temsilciler Meclisi'ndeki durumu kaygıyla karşıladı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 22:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile Görüşmesinde Ortadoğu'daki Gelişmeleri Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında, Netanyahu hükümetinin ateşkes talebinde bulunmadığını vurguladı. Erdoğan, bunun yanı sıra ABD Temsilciler Meclisi'ndeki görüntülerin derin bir hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

Ortadoğu'da Süregelen Sorunlar

Erdoğan, bölgedeki krizlerin çözülmesi için uluslararası toplumun daha aktif bir rol oynaması gerektiğinin altını çizdi. Bununla birlikte, gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

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