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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birlik İçin Sulh İçinde Bir Suriye Önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de farklı etnik ve dini grupların huzur içinde yaşamasının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 14:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birlik İçin Sulh İçinde Bir Suriye Önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği görüşmede, farklı etnik ve dini grupların bir arada barış içinde yaşamaları gerektiğine dikkat çekti. Erdoğan, bu durumun Suriye'nin birliği ve istikrarı için hayati önem taşıdığını belirtti.

Huzur İçinde Bir Suriye

Erdoğan, Suriye'de kardeşlik ortamının sağlanmasının yalnızca bölge için değil, aynı zamanda uluslararası alanda da önemli sonuçlar doğuracağını ifade etti. Bu bağlamda, ülkenin farklı kesimlerinin bir arada yaşaması ve birliğin tesis edilmesi adına gereken adımların atılması gerektiğini vurguladı.

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