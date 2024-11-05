Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te Yeni Hastane Açtı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da hastanenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları ile kurulduğunu ifade etti ve hastanenin 12 bin metrekare alan kapladığını belirtti. Ayrıca, burada her türlü karaciğer ve böbrek naklinin yapılabildiğini vurguladı.

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