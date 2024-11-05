Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te Yeni Hastane Açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek Ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışı için Kırgızistan'a gitti.
Açılış Töreni ve Konuşmalar
Açılışta konuşan Erdoğan, Kırgızistan’a bu hastaneyi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. "150 yataklı böyle bir hastane ile iftihar etmekten başka herhangi bir şey olmaz,” Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da hastanenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları ile kurulduğunu ifade etti ve hastanenin 12 bin metrekare alan kapladığını belirtti. Ayrıca, burada her türlü karaciğer ve böbrek naklinin yapılabildiğini vurguladı. Hastane için 9 milyon dolarlık bir yatırım yapıldığını ve ayrıca 19 milyon dolarlık sağlık yardımında bulunduklarını açıklayan Memişoğlu, "5 yıllık daha işbirliği protokolü imzaladık. 35 milyon dolarlık bir destek Kırgız kardeşlerimize vereceğiz,” Memişoğlu, hastanede Türkiye'den 6, Kırgızistan’dan 35 doktorun görev yaptığını ve şimdiye kadar 4 bin poliklinik hizmeti ile bin ameliyatın gerçekleştirildiğini ekledi. Açılış duaların okunması ile sona erdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin açılış kurdelesini kesti. Erdoğan'a açılışta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım eşlik etti. Açılış sonrasında Erdoğan, hastaneyi gezerek yetkililerden bilgiler aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bişkek'te inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bişkek'te inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı.
Yatırım ve İşbirliği Detayları
Hastane Açılışı ve İncelemeler
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da hastanenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları ile kurulduğunu ifade etti ve hastanenin 12 bin metrekare alan kapladığını belirtti. Ayrıca, burada her türlü karaciğer ve böbrek naklinin yapılabildiğini vurguladı.
Hastane için 9 milyon dolarlık bir yatırım yapıldığını ve ayrıca 19 milyon dolarlık sağlık yardımında bulunduklarını açıklayan Memişoğlu, "5 yıllık daha işbirliği protokolü imzaladık. 35 milyon dolarlık bir destek Kırgız kardeşlerimize vereceğiz,” Memişoğlu, hastanede Türkiye'den 6, Kırgızistan’dan 35 doktorun görev yaptığını ve şimdiye kadar 4 bin poliklinik hizmeti ile bin ameliyatın gerçekleştirildiğini ekledi. Açılış duaların okunması ile sona erdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin açılış kurdelesini kesti. Erdoğan'a açılışta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım eşlik etti. Açılış sonrasında Erdoğan, hastaneyi gezerek yetkililerden bilgiler aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bişkek'te inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bişkek'te inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı.
Memişoğlu, hastanede Türkiye'den 6, Kırgızistan’dan 35 doktorun görev yaptığını ve şimdiye kadar 4 bin poliklinik hizmeti ile bin ameliyatın gerçekleştirildiğini ekledi.
Açılış duaların okunması ile sona erdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin açılış kurdelesini kesti. Erdoğan'a açılışta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım eşlik etti.
Açılış sonrasında Erdoğan, hastaneyi gezerek yetkililerden bilgiler aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bişkek'te inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bişkek'te inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı.