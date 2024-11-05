DOLAR
34,34 0,01%
EURO
37,46 -0,22%
ALTIN
3.032,16 -0,34%
BITCOIN
2.364.922,82 -2,12%

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te Yeni Hastane Açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi ve sağlık alanında işbirliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te Yeni Hastane Açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışı için Kırgızistan'a gitti.

Açılış Töreni ve Konuşmalar

Açılışta konuşan Erdoğan, Kırgızistan’a bu hastaneyi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. "150 yataklı böyle bir hastane ile iftihar etmekten başka herhangi bir şey olmaz,”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da hastanenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları ile kurulduğunu ifade etti ve hastanenin 12 bin metrekare alan kapladığını belirtti. Ayrıca, burada her türlü karaciğer ve böbrek naklinin yapılabildiğini vurguladı.

Yatırım ve İşbirliği Detayları

Hastane için 9 milyon dolarlık bir yatırım yapıldığını ve ayrıca 19 milyon dolarlık sağlık yardımında bulunduklarını açıklayan Memişoğlu, "5 yıllık daha işbirliği protokolü imzaladık. 35 milyon dolarlık bir destek Kırgız kardeşlerimize vereceğiz,”

Memişoğlu, hastanede Türkiye'den 6, Kırgızistan’dan 35 doktorun görev yaptığını ve şimdiye kadar 4 bin poliklinik hizmeti ile bin ameliyatın gerçekleştirildiğini ekledi.

Hastane Açılışı ve İncelemeler

Açılış duaların okunması ile sona erdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin açılış kurdelesini kesti. Erdoğan'a açılışta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım eşlik etti.

Açılış sonrasında Erdoğan, hastaneyi gezerek yetkililerden bilgiler aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bişkek'te inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bişkek'te inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı.

İLGİLİ HABERLER

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İspanya, Sel Felaketinden Etkilenen Bölgeler İçin Acil Ekonomik Yardım Paketi Açıkladı
2
Mercan Selçuk Dans Topluluğu’ndan Timur Selçuk’a Saygı
3
Meloni ve Rutte NATO Gündemini Değerlendirdi
4
Karadeniz'de Fırtına Uyarısı
5
Nijerya'da Protestolar Sonrası Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı
6
Putin'den Batı'nın Ukrayna Politikasına Eleştiri
7
Kuzey Kıbrıs ve Kırgızistan İlişkileri Gelişiyor

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek