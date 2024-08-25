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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis'te Yatırımları Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'te 76 milyar liralık yatırımları açıkladı ve yeni projelerin açılışını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 14:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis'te Yatırımları Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis'te Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te gerçekleştirilen Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Törende, hükümetleri döneminde Bitlis'e yapılan yatırımların toplamının 76 milyar lirayı aştığını belirtti.

Yatırımların Detayları

Erdoğan, "Eğitimden sağlığa, tarımdan ulaştırmaya kadar her alanda şehrimizin çehresini değiştirecek eserler inşa ettik" dedi. Yatırım alanlarında tamamlanan projeleri sıralayarak, sağlık merkezleri, spor tesisleri ve eğitim yapılarının açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Özel Sektör Yatırımları

Erdoğan, özel sektörün de Bitlis'te önemli yatırımlar yaptığını belirterek, Kiler Holding'in inşa ettiği yeni iplik ve tekstil fabrikasının açılışını da duyurdu. Fabrikanın günlük 55 ton iplik üreteceğini vurgulayarak, "Kiler Holding'i bu önemli yatırımı için tebrik ediyorum" dedi.

Şükran ve Teşekkür Mesajı

Bitlis halkına duyduğu şükranları ifade eden Erdoğan, "Bizi muhabbetle bağrınıza bastınız. Allah kardeşliğimizi daim etsin" şeklinde konuştu. Bitlis'te yapılan toplam yatırım tutarı 210 milyon lira olarak açıklanırken, çevre ve şehircilik alanında son 22 yılda yapılan yatırımların güncel değerinin ise 26 milyar liraya ulaştığı ifade edildi.

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