Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blinken ile DEAŞ ile Mücadelede Kararlılık Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Blinken'dan Kritik Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti. Görüşmede, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesindeki kararlılığı bir kez daha ön plana çıktı.

DEAŞ ile Mücadelede Zafiyet Olmayacak

Erdoğan, görüşme süresinde Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına asla müsaade etmeyeceğini vurguladı. Bu açıklama, uluslararası kamuoyuna yönelik önemli bir mesaj niteliği taşıyor.

Türkiye'nin DEAŞ karşısındaki güçlü duruşunun altını çizen Erdoğan, ulusal güvenliğin korunması adına atılan adımların süreceğini belirtti.