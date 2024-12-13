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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blinken ile DEAŞ ile Mücadelede Kararlılık Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blinken ile görüşmesinde Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesindeki kararlılığını yineledi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 00:30
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 00:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blinken ile DEAŞ ile Mücadelede Kararlılık Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Blinken'dan Kritik Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti. Görüşmede, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesindeki kararlılığı bir kez daha ön plana çıktı.

DEAŞ ile Mücadelede Zafiyet Olmayacak

Erdoğan, görüşme süresinde Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına asla müsaade etmeyeceğini vurguladı. Bu açıklama, uluslararası kamuoyuna yönelik önemli bir mesaj niteliği taşıyor.

Türkiye'nin DEAŞ karşısındaki güçlü duruşunun altını çizen Erdoğan, ulusal güvenliğin korunması adına atılan adımların süreceğini belirtti.

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