DOLAR
34,17 -0,1%
EURO
38,17 0,36%
ALTIN
2.932 0,04%
BITCOIN
2.235.593,36 -1,07%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Daimi Üyelik Hedefimizi Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BM'deki daimi üyelik çabalarını ve karşılaştığı zorlukları dile getirdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Daimi Üyelik Hedefimizi Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Daimi Üyelik Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler konusundaki daimi üyelik hedeflerini değerlendirirken, Türkiye'nin bu konuda sürekli bir mücadele içinde olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Çabaları

Erdoğan, "Birleşmiş Milletler (BM) içerisinde daimi üye olma gayretindeyiz, ancak şu ana kadar somut bir sonuç elde edemedik. Daimi üyelerin, bizim daimi üye olmamız için herhangi bir planları yok gibi görünüyor," dedi.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin uluslararası alandaki rolünü ve artan etkisini güçlendirme çabalarının altını çizmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Daimi Üyelik Hedefimizi Açıkladı
2
İçişleri Bakanı Yerlikaya Aydın'da Türkiye Buluşmaları Programına Katıldı
3
Yargıtay, 15 Temmuz Darbe Girişiminde Yakalanan İlk Darbecinin Cezasını Onadı
4
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adıyaman'da Eğitim Yatırımlarını Açıkladı
5
Mudurnu'da Ahi Geleneği Yaşatıldı
6
Ormanda Tilkiyle Sıcak Buluşma: İki Arkadaşın Dostluğu
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Hz. Ali Camisi'nde İkâmet Etti

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor

En düşük memur maaşı 41.500 TL! Bizzat hesaplandı Kallavi artış geliyor!

Emlak Konut'tan yeni ihale hamlesi! O şehirlerde yaşayanlara 1,49 faizli 60 ay vadeli arsa satışları başladı

Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Vadeler 60 aya kadar çıkıyor! Faizlere sil baştan düzenleme geliyor