Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Daimi Üyelik Hedefimizi Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Daimi Üyelik Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler konusundaki daimi üyelik hedeflerini değerlendirirken, Türkiye'nin bu konuda sürekli bir mücadele içinde olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Çabaları

Erdoğan, "Birleşmiş Milletler (BM) içerisinde daimi üye olma gayretindeyiz, ancak şu ana kadar somut bir sonuç elde edemedik. Daimi üyelerin, bizim daimi üye olmamız için herhangi bir planları yok gibi görünüyor," dedi.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin uluslararası alandaki rolünü ve artan etkisini güçlendirme çabalarının altını çizmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.