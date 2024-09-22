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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu İçin New York'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu için New York'a geldi ve önemli temaslarda bulunacak.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 00:47
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 00:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu İçin New York'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli görüşmelerde bulunmak amacıyla New York'a geldi.

Havalimanında Karşılama

Özel uçak “CAN” ile Türkiye saati ile 23.57'de John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Erdoğan, burada Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal tarafından karşılandı.

Heyetteki İsimler

Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun gibi üst düzey yetkililer bulunmaktadır.

BM Genel Kurulu ve İlgili Temaslar

Erdoğan, ABD ziyareti çerçevesinde BM 79. Genel Kurulu'na katılacak ve burada çeşitli önemli temaslarda bulunmayı planlıyor.

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