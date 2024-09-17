Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda 14. Kez Konuşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na 14. Kez Hitap Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 14. kez dünya kamuoyuna seslenecek. Daha önce 13 kez bu platformda bulunan Erdoğan, ilk kez 2005'te başbakanlık sırasında katılmıştı.

Erdoğan'ın Geçmiş BM Hitapları

Erdoğan, Genel Kuruldaki ilk konuşmasında BM'nin dönüşümü için çözümler önererek, uluslararası barışın sağlanmasında daha etkin bir rol üstlenmesini savundu. 2007'de terörle mücadele vurgusu yaptı ve her terör eyleminin insanlık suçu olduğunu belirtti. BM Reform Gerekli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2009'da ise BM’nin reforme edilmesini isteyen mesajlar verdi ve daha demokratik, adil ve etkin bir dünya düzeninin gerekli olduğunu dile getirdi.

Söz Alacak Ana Konular

Bu yılki konuşmadaki ana odak noktasının Gazze'ye yönelik saldırılara karşı uluslararası dayanışma çağrısı olması bekleniyor. Ayrıca, Erdoğan zirve dolayısıyla çeşitli ülkelerin liderleriyle de görüşmeler yapacak.

BM Genel Kurulu 79. Toplantısı

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu, 22 Eylül'de "Geleceğin Zirvesi" ile başlayacak ve üst düzey katılımlar bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının 24 Eylül'deki oturumda yapılması planlanıyor, ve bu oturumda 190 ülkeden temsilcilerin hazır bulunması öngörülüyor.