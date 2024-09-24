Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda Filistin Mesajı Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik BM Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna hitap etti. Konuşmasında, "Filistin'i tanımayan diğer devletleri tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin devletini bir an evvel tanımaya davet ediyorum" dedi.

Genel Kurula Seslendi

Erdoğan, konuşmasına salonu selamlayarak başladı ve bu önemli platformda bir kez daha seslenme fırsatını büyük bir mutlulukla karşıladığını ifade etti. 79. Genel Kurulun, tüm ülkeler ve insanlık için hayırlı olmasını umduğunu vurguladı.

Filistin'in Haklı Davası

Uzun süren mücadeleler sonucu Filistin'in hak ettiği yerde olduğunu belirten Erdoğan, "Atılan tarihi adımın, Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliğine giden yolda son dönemeç olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Uluslararası Güç Dengesizliği

Erdoğan, "Dünyamızın Barış ihtiyacı her gün daha da artmaktadır. Ancak Birleşmiş Milletler, misyonunu yerine getirmekte yetersiz kalıyor. Giderek işlevsiz, hantal bir yapı haline geliyor" diye belirtti.

Gazze'deki İnsanlık Dramı

Erdoğan, Gazze'de devam eden çatışmalara değinerek, "41 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın" dedi. Ayrıca, 10 binden fazla Gazzeli'nin nerede olduğunun bilinmediğini, 172 gazetecinin de öldürüldüğünü aktardı.

İnsani Yardım Çalışanlarının Acı Kayıpları

Hayat kurtarmaya çalışan 500'ü aşkın sağlık çalışanının yanı sıra 210 Birleşmiş Milletler personelinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Erdoğan, "Savaş dahi olsa dokunulmaması gereken yerlere saldırılar oldu" dedi.

Çocukların Mağduriyeti

Erdoğan, İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'nin, dünyanın en büyük kadın ve çocuk mezarlığı haline geldiğini belirtti. 17 binden fazla çocuğun, saldırılar sırasında hedef alındığını kaydetti.

Son olarak, 6 yaşındaki Hind Recep'in dramatik hikayesini paylaşan Erdoğan, "Dünyamızın geldiği seviyeye rağmen, hala bu tür trajedilerin yaşanması, insanlık için utanç verici" dedi.