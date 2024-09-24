Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le Gazze İçin İnsani Yardım Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Guterres'e Gazze İle İlgili Çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'ye yönelik insani ve tıbbi yardımların artırılması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İnsani Yardım İhtiyacı

Görüşme sırasında, Gazze'deki durumun ciddiyetine değinen Erdoğan, uluslararası toplumun bu konudaki sorumluluklarını hatırlatırken, acilen gerekli yardım faaliyetlerinin devreye alınmasının önemini vurguladı. Erdoğan, mevcut insani krizin aşılması için işbirliğinin elzem olduğunu ifade etti.