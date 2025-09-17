Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizi 'kan deryasına' çevirmek isteyenlere karşı dimdik duracağız

Erdoğan'dan kararlı bölge mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel istikrarsızlığa ve dış müdahalelere karşı Türkiye'nin kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu.

"Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlerin, coğrafyamızda istikrarsızlığı körükleyenlerin karşısında bugün da yarın da dimdik ayakta duracağız"

Erdoğan'ın bu açıklaması, Türkiye'nin güvenlik ve istikrar önceliklerine vurgu yapan bir mesaj olarak değerlendirildi. Lider, bölgedeki gerilimleri artırmaya yönelik girişimlere karşı toplumun ve devletin birlik içinde hareket edeceğini belirtti.

Mesajın önemi siyasi ve diplomatik çevrelerde, Türkiye'nin bölgesel istikrarı koruma kararlılığının göstergesi olarak yorumlandı.