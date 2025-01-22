Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'da Cenaze Namazına Katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenaze Namazına Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşların cenaze namazına katılmak üzere Bolu'ya gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Bolu ziyaretine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bugün Bolu'ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi ziyaretleri kapsamında Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze namazlarına iştirak edeceklerdir."