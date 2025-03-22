Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'le İlişkileri Güçlendiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlendi ve basına kapalı olarak yapıldı.

Erdoğan ve Sviyanoviç'in toplantısında ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konular üzerinde durulduğu belirtiliyor. Bu tür görüşmeler, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki işbirliğinin güçlenmesine katkıda bulunuyor.