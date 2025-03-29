Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek'in Hırvat Üyesi Komsic ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Komsic ile Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler detaylı olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bu telefon görüşmesi, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve anayasal düzenini koruma hususundaki desteğinin devam edeceğini vurguladı. Bu açıklama, Türkiye'nin Bosna-Hersek’e olan bağlılığını bir kez daha pekiştirmiş oldu.