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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic ile görüştü.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Temsilcisini Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic'i kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.

Önemli İsimler de Yer Aldı

Kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı. Bu önemli görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

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