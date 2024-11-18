Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya'da G20 Zirvesi'nde Açlıkla Mücadele İçin Bir Araya Gelecek

GÜNDEM / 18 Kasım 2024

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

GÜNDEMDEKİ ÖNEMLİ ETKİNLİKLER

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan, zirve kapsamında Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak Tanıtım Toplantısı, Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele ve Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu oturumlarına iştirak edecek.

(Rio de Janeiro) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CUMHURBAŞKANLIK ETKİNLİKLERİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pamukkale Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı'na katılacak, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, ardından Denizli İş Dünyası Buluşması'na iştirak edecek.

(Denizli/10.45/12.00/13.00/13.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Esenyurt İlçe Başkanlığında düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ VE FİNANS GÜNDEMİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziosmanpaşa Üniversitesinde gençlerle buluşacak, Tokat Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, toplu açılış törenine katılacak, Amasya Valiliğine ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, Amasya Üniversitesinde gençlerle bir araya gelecek.

(Tokat/11.30-14.05/Amasya/15.30-16.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile ekim ayı konut fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın 3. çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini, eylül ayına yönelik hizmet üretim endeksini ve 2023 yılı Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYADA OLANLAR

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projesi 1. Yıl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, ardından Side Müzesi Açılışı'na katılacak ve Rami Kütüphanesi'nde Ali Kuşçu Sergisi'ni ziyaret edecek.

(Antalya/10.30/11.30/İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPORDA BUGÜN

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İpekyolu Çok Amaçlı Spor Salonu Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, 2000 kişilik spor salonunun inşaat alanını inceleyecek ve Gençlik Buluşması ile Kitap Kurdu Lansman programına iştirak edecek.

(Van/10.30-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 19 Kasım Salı günü Karadağ ile oynayacağı maça Kayseri'de antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürecek.

(Kayseri/11.15/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ayrıca, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, Karadağ maçı öncesi fotolar eşliğinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Podgorica/19.30/14.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ümit Milli Futbol Takımı, Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak özel maçta Sırbistan ile karşılaşacak.

(Kocaeli/20.00)

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftası, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor müsabakasıyla tamamlanacak.

(Trabzon/15.00)

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Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.