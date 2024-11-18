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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'da Lula da Silva ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile G20 Zirvesi'nde önemli temaslar gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 01:54
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 01:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'da Lula da Silva ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brezilya'ya Önemli Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Brezilya'da, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İki Ülke Arasındaki İlişkiler Ele Alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Copacabana Kalesi'ndeki bu önemli toplantıda Türkiye ile Brezilya arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel ile küresel konuların masaya yatırıldığı belirtildi.

Erdoğan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin gelişiminde üst düzey diyaloğun kritik önem taşıdığını ifade etti. İki ülkenin stratejik ortaklığının geliştirilmesi konusundaki çalışmaların devam edeceğine vurgu yaptı.

Brezilya'nın Duruşuna Takdir

Görüşmede, Brezilya'nın İsrail'e yönelik saldırganlık karşısındaki duruşunun takdire değer olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin İsrail'e silah ve mühimmat satışının engellenmesi için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde girişim başlattığını ifade etti. Ayrıca, Filistin’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye usulca ulaştırılması için Türkiye’nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini açıkladı.

BM'nin Yetersizliği ve Reform Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin Gazze başta olmak üzere dünyadaki çatışmaları önlemede yetersiz kaldığını ve krizlere çözüm üretemediğini vurguladı. Bu bağlamda, Brezilya'nın G20 dönem başkanlığında Küresel Yönetişim Reformu'nu gündeme getirmesinin önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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