Cumhurbaşkanı Erdoğan Budapeşte'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak amacıyla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye ulaştı.

Karşılama Töreni

Erdoğan, Ferenc Liszt Uluslararası Havaalanı'nda, Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu tarafından karşılandı.

Yanında Getirdiği İsimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ı da yanına aldı.