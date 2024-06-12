Bist 100
10.171,85 1%
DOLAR
32,38 0,2%
EURO
34,86 0,21%
ALTIN
2.396,51 0,06%

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İspanya'ya gidiyor! Gündem Gazze ve ikili ilişkiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki günlük İspanya ziyareti kapsamında Kral 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez ile Gazze'deki durum ve Türkiye-İspanya ilişkilerini görüşecek. Ziyarette ticaret, finans, kültür ve spor alanlarında anlaşmalar imzalanması planlanıyor.

Yayın Tarihi: 12.06.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 09:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İspanya'ya gidiyor! Gündem Gazze ve ikili ilişkiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğine hız kesmeden devam ediyor. Erdoğan, bugün iki günlük resmi ziyaret için İspanya'ya hareket ediyor. Ziyaretin ilk gününde İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşecek olan Erdoğan, ikinci gün İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya gelecek.

Gazze Ana Gündem Maddesi

Erdoğan'ın İspanya ziyareti sırasında Gazze'deki durum en önemli gündem maddesi olacak. İspanya, geçtiğimiz Mayıs ayında Filistin'i resmen tanıdığını duyurmuştu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararı memnuniyetle karşılamıştı. Görüşmelerde, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması ve bölgede kalıcı barış sağlanması konuları ele alınacak.

İkili İlişkiler ve Küresel Gelişmeler

Ziyaret sırasında Türkiye-İspanya ilişkileri ve küresel gelişmeler de masada olacak. Erdoğan ve Sanchez, Türkiye ve İspanya arasındaki 8. hükümetlerarası zirveye başkanlık edecek. Zirvede ticaret, finans, kültür ve spor alanlarında birçok anlaşmanın imzalanması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanyol ve Türk iş insanlarının katılacağı iş forumunun açılışına da katılacak. Bu forumda, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya ziyareti, hem bölgesel hem de küresel düzeyde önemli diplomatik temaslar ve işbirlikleri açısından kritik bir rol oynayacak.

İLGİLİ HABERLER

En düşük emekli maaşında ibre tersine döndü! Yeni maaş bu rakam olacak

Bitcoin füze gibi çakıldı! O tarihten sonra birden fırlayacak

O bankaya borcu olan sonunda oh çekecek! Tek seferde hepsi sıfırlanıyor

Bakanlık ve valilik personel alımı yapıyor! O illerde iş arayanlara duyuruldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

O bankaya borcu olan sonunda oh çekecek! Tek seferde hepsi sıfırlanıyor

Bakanlık ve valilik personel alımı yapıyor! O illerde iş arayanlara duyuruldu

En düşük emekli maaşında ibre tersine döndü! Yeni maaş bu rakam olacak

TOKİ 10 bin TL taksitle konut satıyor! Hiç evi olmayanlara talih kuşu kondu

Bugün ve yarın harekete geçen kazanacak! Bedava bayram alışverişi hizmeti başladı

Memurlara 1 sene boyunca sosyal destek onayı! Maaş ek 8500 TL ödenecek

Akaryakıtta 8 TL'lik büyük zam tarihi açıklandı! Depoyu fullemeyen yandı

Bitcoin füze gibi çakıldı! O tarihten sonra birden fırlayacak

Bir kuruş fazla ödemeyeceksiniz! Faizsiz 100 bin TL kredi başvurusu açıldı

Yatırımını ona yapan parasını beşe katlayacak! Ekonomistler ısrarla işaret etti

Gram altın fiyatları paraşütsüz çakıldı! Yeni fiyatı gören soluğu kuyumcuda alacak

Çalışanlara Haziran piyangosu vurdu! O tarihte ikramiyenin kralı ödenecek