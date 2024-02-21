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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Türk savunma sanayiinin gurur günlerinden biri

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar'da partisinin seçim mitinginde konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşmasında rakiplerine dair açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Türk savunma sanayiinin gurur günlerinden biri

Partisinin Afyonkarahisar mitinginde konuşan AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yaptı. Bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde Afyonkarahisarlıların kendilerine güçlü bir destek verdiğini belirten Erdoğan, önlerine çıkan tüm engelleri halkla birlikte aştıklarını, demokrasiyi ve ülkeyi koruduklarını, terör örgütlerine karşı mücadele ettiklerini söyledi. Türkiye Yüzyılı’nın başladığını ilan eden Erdoğan, Türkiye Yüzyılı bayrağını siyasi, ekonomik, askeri her alanda yükseltirken, şehirlerin de bu vizyona uygun şekilde gelişeceğini vaat etti.

ADAYLARINA BİLE YAPAY ZEKA KARAR VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin önemine dikkat çekerek, muhalefeti sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, muhalefetin tecrübesiz, vizyonsuz ve yapay zeka bağımlısı olduğunu, belediye başkan adaylarını milletin iradesine değil, algoritmaya göre belirlediğini söyledi. Erdoğan, muhalefetin Kandil ile işbirliği yaptığını, bölücü örgütün uzantılarıyla pazarlık yaptığını, kelime oyunlarıyla gerçekleri gizlemeye çalıştığını iddia etti. Erdoğan, milletin 31 Mart’ta sandıkta muhalefete gereken cevabı vereceğini söyledi. Erdoğan'ın açıklamasında,

"Muhalefetin ne güçlü bir tecrübesi ne de ortaya koyabilecekti geniş vizyonları var. Parti içi iktidar kavgaları dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Dün baş tacı ettiklerini bugün yerine dibine sokmaktan çekinmiyorlar. Belediye başkan adaylarını dahi vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi seçerse bunlara neyi emrederse bu acemiler de milletin karşısına onu çıkarıyorlar. Sonra adaylarımıza tıpış tıpış oy vereceksiniz dayatmasında bulunuyorlar. Allah bunlara akıl fikir versin. Adaylarını bile ellerine yüzlerine bulaştırmadan belirleyemeyenlerden ne ülkeye ne de partiye hayır gelir. Gittiler Kandil güdümünde siyaset yapanlarla iş tuttular al gülüm ver gülüm pazarlığa giriştiler. Şahsi kariyerleri için bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmeyi tercih ettiler. 14-28 Mayıs seçimlerinde milletin sandıkta verdiği mesajı okumayanlar 31 Mart'ta bu sefer milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar. Kelime oyunlarıyla gerçekleri gizleyebileceklerini zannedenler 31 Mart'ta sandıklar açılınca bir kez daha göreceklerdir. "

TÜRKİYE İÇİN TARİHİ BİR ADIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk savunma sanayinin tarihi bir başarısını milletle paylaştı. Milli muharip uçağımız KAAN, bu sabah Ankara semalarında ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Erdoğan, KAAN’ın Türkiye’yi 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasına soktuğunu, AK Parti’nin bu projeyi yapabilecek tek parti olduğunu, eleştiren ve engellemeye çalışanlara inat KAAN’ın göklerle buluştuğunu söyledi. Erdoğan;

"Bugün Türk savunma sanayinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Milli muharip uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaparsa AK Parti yapar. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara, KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız göklerle buluştu." dedi.

KIZILELMA F-16'LARIN TAŞIYABİLDİĞİ BOMBALARI TAŞIYABİLİYOR

KAAN'ın gökyüzü ile buluştuğu bugünün üzerine Türk savunma sanayisindeki önemli gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, Kızılelma’nın F-16’nın taşıdığı bombayı taşıyabildiğini, insansız uçakların geleceğin muharebe konseptine yön vereceğini söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayinde daha neler yapacağını merakla beklediğini belirtti.

KRİTİK BİR EŞİK GERİDE KALDI

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. TUSAŞ tarafından yürütülen KAAN projesi, Türk Hava Kuvvetleri’nin gücüne güç katacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KAAN’ın önümüzdeki günlerde daha fazla gelişme kaydedeceğini ve savunma sanayiinde milletimize yeni müjdeler vereceğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"KAAN aynı F-16 gibi. Türkiye, kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Önümüzdeki günlerde savunma sanayiinde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz.''

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