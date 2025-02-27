Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdurlu Genç Recepe Parti Rozetini Takti

Burdur'da yaşayan 21 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti rozetini aldı.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 21:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdurlu Genç Recepe Parti Rozetini Takti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'da yaşayan 21 yaşındaki bir gence parti rozetini taktı. Burdurlu Recep Tayyip Erdoğan, parti üyeliği işlemlerini tamamlayarak AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışma imkanı bulan genç, bu anı ölümsüzleştirmek için büyük bir heyecan duydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle aynı ismi taşıyan genç üye için özel bir jest yaparak rokta taktı.

Bu olay, hem genç Erdoğan için hem de partinin gençlik politikaları açısından dikkat çekici bir gelişme olarak kaydedildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'da yaşayan ve kendisiyle aynı...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'da yaşayan ve kendisiyle aynı ismi taşıyan 21 yaşındaki gence parti rozetini taktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'da yaşayan ve kendisiyle aynı...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'da yaşayan ve kendisiyle aynı ismi taşıyan 21 yaşındaki gence parti rozetini taktı.

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