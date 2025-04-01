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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Abiş'in Cenaze Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş'in cenazesine katılarak ailesine başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 16:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Abiş'in Cenaze Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abiş'in Cenaze Törüne Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün vefat eden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi ve eski Ulaşlı Belediye Başkanı Burhan Abiş'in cenaze törenine katıldı. Cenaze töreni, Ulaşlı Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlendi.

Cenaze töreninde, Abiş'in ailesi taziyeleri kabul ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumun ailesine başsağlığı diledi. Erdoğan, yaptığı konuşmada, Abiş'i ilk belediye başkanlığını yaptığı yerden uğurlamanın kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abiş'in mekanının cennet olmasını dileyerek, "Nevi şahsına münhasır bir insandı Burhan ağabey. Bizim siyasetteki ilk belediye başkanımızdı. Ulaşlı Belediye Başkanı dendiği zaman akla Burhan ağabey gelirdi ve özü sözü açık bir insandı. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Abiş’ten razı olduklarını vurgulayarak, "Sizler de haklarınızı helal etmek suretiyle razı olduğunuzu ortaya koydunuz. Rabbim bizleri cennette bir araya getirsin." dedi. Hastane süresince kendisini bir kez ziyaret ettiğini belirten Erdoğan, "Biz ondan razıyız, inanıyorum ki sizler de razısınız. Bu güzellikleriyle Rabbim bizleri inşallah cennette de buluşturur." ifadelerini kullandı.

Cenaze namazının ardından Erdoğan, Abiş'in tabutuna omuz vererek saygısını gösterdi. Abiş'in naaşı, cenaze namazının ardından Ulaşlı Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra taziye evine giderek aileye taziyelerini iletti ve Kur'an-ı Kerim tilavet etti. Cenaze merasimine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, milletvekilleri, partililer ve Abiş'in yakınları da katıldı.

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