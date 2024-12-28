Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da 28 Bin 119 Konut Projesi Müjdesini Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'daki Konut Projelerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bursa'da TOKİ eliyle toplam 28 bin 119 konut projesi gerçekleştirdiklerini duyurarak, bu konutların 24 bin 196 adedinin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti. Ayrıca, 3 bin 923 konut için yapım sürecinin devam ettiğini vurguladı.

Bursa İçin Dev Yatırımlar

Erdoğan, Bursa'nın ihtiyaçlarını karşılamak için son 22 yılda toplam 785 milyar lira kamu yatırımı yaptıklarını ifade etti. Bu yatırımlar arasında:

Adalette: 6 milyar lira

lira Eğitimde: 60 milyar lira

lira Gençlik ve sporda: 7 milyar lira

lira Sosyal yardımlarda: 97 milyar lira

lira Sağlıkta: 23 milyar lira

lira Çevre ve şehircilikte: 124 milyar lira

lira Ulaştırmada: 230 milyar lira

lira Tarım ve ormancılıkta: 60 milyar lira

lira Sanayi ve teknolojide: 3 milyar lira

lira Kültür ve turizmde: 3 milyar lira

lira Çalışma ve sosyal güvenlikte: 28 milyar lira

Bursa'da 2'nci devlet üniversitesi olarak Bursa Teknik Üniversitesi'ni hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, şehrin spor altyapısına da önem verdiklerinin altını çizdi. 43 bin seyirci kapasiteli stadyum ile birlikte toplam 86 spor tesisi inşa ettiklerini açıkladı.

Bursa'da Sağlık Alanında Yatırımlar

Erdoğan, Bursa'ya 4 bin 149 yataklı, 29 hastane dahil 93 sağlık tesisi kazandırdıklarını dile getirdi. Yatırım bedeli 2,5 milyar lira olan 10 sağlık tesisinin yapımının ve 18 tesisin ihale, proje ve arsa aşamalarının devam ettiğini ifade etti.

Kara Yolu Projeleri ve Hızlı Tren Hattı

Erdoğan, Bursa'nın ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla 200 kilometrelik bölünmüş yola 405 kilometre ekleyerek toplamda 605 kilometre ulaştıklarını belirtti. 26 kara yolu projesi üzerinde çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Bunun yanı sıra Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren hattı yapımına da değinen Erdoğan, bu hattın 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Kongre Detayları

Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala konuşma gerçekleştirdi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye gelirken bir müzik parçası çalındı ve kongre sonunda kendisine bir hediye takdim edildi.