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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Valiliğini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Valiliği'ni ziyaret ederek valilik şeref defterini imzaladı ve bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 16:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Valiliğini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Valiliği'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Valiliğini ziyaret etti. Ziyaret, TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından gerçekleşti.

Karşılama ve Bilgilendirme

Erdoğan, Bursa Valiliği'ne gelişinde Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve kent protokolü tarafından karşılandı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan Valilik şeref defterini imzaladı ve Vali Ayyıldız'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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