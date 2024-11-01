Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde Kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay ile birlikte Büyük Çamlıca Camisi'nde gerçekleştirdi. Erdoğan, Üsküdar Kısıklı konutundan Cami'ye geçti.

Namaz Öncesi Hutbe

Erdoğan ve Senegalli mevkidaşı Fay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından Türkçe ve Fransızca irad edilen hutbenin ardından namazlarını kıldılar.

Yoğun Katılım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul eşlik etti.

Vatandaşlarla Sohbet

Cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere camiden ayrıldı.

Önemli Görüşmeler

Erdoğan ve Fay, bir gün önce Ankara'da baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapmış, iki liderin huzurunda çeşitli anlaşmalar imzalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay​​​​​​ ile Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay​​​​​​ ile Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.