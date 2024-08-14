Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük Kongre Maratonu Yeni Değişimlerin Temeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongre Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin yaklaşan Büyük Kongre maratonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu süreci sadece bir 'vitrin yenilenmesi' olarak görmekten öte, halkın beklediği çok daha kapsamlı değişimlerin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Değişim İçin Hazırlık

Erdoğan, "Başlatacağımız Büyük Kongre maratonumuzu, milletimizin ihtiyaçlarına göre şekillendireceğiz. Bu, sadece yeni yüzlerin göreve gelmesi değil, aynı zamanda toplumsal dinamiklerimize yanıt verecek bir yenilik anlayışıdır." şeklinde konuştu. Halkın Beklentileri Önemli

Cumhurbaşkanı, halkın desteği ve beklentilerinin ışığında gerçekleştirecekleri değişimlerin, ülkenin geleceği açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.